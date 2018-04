Tre colpi in meno di due ore: rapinatore seriale di farmacie fa 'piazza pulita' in centro a Milano

Tre colpi in poco più di un'ora. Tutti col volto travisato e senza armi. Pomeriggio di rapine per tre farmacie di Milano, quello di lunedì 9 aprile. Dalle 17 alle 18.45, un uomo - almeno stando alla prima idea degli investigatori, si tratterebbe della stessa persona - ha colpito nell'ordine una farmacia in via Larga, una in via Pompeo Litta e l'ultima in via Lamarmora. Tutte in quartieri centralissimi.

Il bottino del primo colpo è stato di mille euro, riferiscono i carabinieri del Comando provinciale che indagano. L'uomo - descritto come italiano - era entrato nel locale e con nonchalance si era fatto consegnare l'incasso dal farmacista. Stesso modus operandi anche nella seconda e nella terza farmacia. Per un bottino complessivo superiore ai 1.400 euro.

Il caso è stato affidato ai militari della Compagnia Duomo che stanno sentendo i testimoni e riguardando i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle farmacie nel mirino del rapinatore seriale.