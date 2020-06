Saccheggia un'auto parcheggiata in centro a Milano: bloccata e arrestata dalla polizia

Aveva saccheggiato un'auto. Aveva rubato una boccetta di profumo da 100 euro, il libretto di circolazione e il telepass. E per lei sono scattate le manette. È successo in via Vincenzo Monti a Milano nella tarda mattinata di martedì 2 giugno, nei guai una donna nigeriana di 39 anni.



Tutto è accaduto intorno alle 11.50 quando una passante ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Sul posto é intervenuta una volante della questura che ha bloccato la donna con tutta la refurtiva addosso.

I poliziotti hanno quindi allertato la proprietaria dell'auto che ha riconosciuto come suoi gli oggetti trovati addosso alla 39enne. L'epilogo? L'arresto con l'accusa di furto aggravato.