"C'è un pacco bomba vicino alla banca", scatta l'allerta massima in piazza Meda: falso allarme

Piazza chiusa al traffico e artificieri al lavoro per un allarme bomba in piazza Meda a Milano nella tarda mattinata di giovedì 25 luglio. L'allarme, secondo quanto ricostruito da MilanoToday, è scattato intorno alle 10.20 quando alcuni passanti hanno segnalato alle forze dell'ordine due valige abbandonate vicino alla filiale della banca Bpm di via San Paolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e gli artificieri che hanno delimitato l'area e fatto brillare le valige. Fortunatamente all'interno non è stato trovato alcun ordigno. Intorno alle 13.45 — come riferito dalla centrale operativa della polizia locale — la piazza dovrebbe riaprire al traffico.