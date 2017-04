Montenapo, dopo il restauro riapre Cova: e festeggia 200 anni di storia

Riapre, dopo tre mesi di lavori di restauro, la pasticceria Cova di via Monte Napoleone. L'appuntamento è per venerdì 7 aprile. I lavori sono stati seguiti da un team di architetti nel segno della continuità e salvaguardia dello stile e dei codici architettonici originali.

Il negozio sarà ampliato di 30 metri quadri (sul lato di via Sant'Andrea) e potrà godere dell'utilizzo esclusivo di una parte della corte interna, opera di Giuseppe Piermarini (fine XVII secolo), lo stesso che costruì il Teatro alla Scala.

Cova compie duecento anni: fu aperta nel 1817 all'angolo tra l'attuale via Verdi e piazza della Scala e divenne ben presto un ritrovo per musicisti, cantanti e attor. Si trasferì in via Monte Napoleone 8 nel 1950. Punti di forza di Cova sono qualità dei prodotti e attenzione al servizio della clientela. I lavori hanno salvaguardato alcuni elementi come il pavimento in mosaico all'ingresso, il parquet ripreso dall’originale Cova, gli specchi dorati, i divanetti in velluto e i lampadari originali in cristallo in un ambiente in cui l’illuminazione giocherà un ruolo fondamentale. Le cucine, inoltre, sono state completamente rinnovate in linea con gli ultimi standard tecnologici, così da creare un incontro tra tradizione e innovazione.

All’interno di Cova non mancherà inoltre lo storico e originale bancone in mogano lucido decorato da un ripiano in marmo italiano. «I duecento anni di storia del marchio rappresentano un punto di svolta - commenta Paola Faccioli, Ceo di Cova - La riapertura di via Monte Napoleone ha un significato simbolico: mantenere i codici storici del marchio proiettandoli nel futuro e nel mercato globale. Siamo orgogliosi di poter celebrare questo anniversario con un progetto di restauro, ponte tra tradizione e innovazione, per continuare ad offrire ai clienti i nostri prodotti eccezionali ed ora anche la possibilità di accedere agli spazi arredati della corte che siamo certi diverrà un nuovo punto di ritrovo del Quadrilatero di Milano».

Nel 2013 la holding LVMH (Louis Vuitton) ha acquisito il pacchetto di maggioranza di Cova.