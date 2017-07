Enorme sciame d'api "ricopre" un semaforo in via Solferino a Milano | Le immagini

Sciame d'api in via Solferino a Milano nella mattinata di domenica 16 luglio. Diverse migliaia di api ha letteralmente preso d'assalto un semaforo all'angolo con via della Moscova per costruire un alveare.

Automobilisti e passanti hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno messo in sicurezza la zona. Successivamente è intervenuto un apicoltore che ha radunato e portato via le api.

È solo l'ultimo di una serie di episodi. Lo scorso 13 giugno uno sciame aveva letteralmente preso possesso una bicicletta in corso Buenos Aires, mentre il 17 maggio le api avevano preso d'assalto un'automobile parcheggiata in via Monte Ortigara.

api milano via solferino natura Un post condiviso da Daniele Manca (@dmanca) in data: 16 Lug 2017 alle ore 00:44 PDT