Milano, un'auto elettrica per la polizia. Foto

Una nuova auto per la polizia di Milano. Giovedì mattina, infatti, Volkswagen ha consegnato alla Questura meneghina una "E-up!".

La macchina, con la livrea ufficiale, è stata svelata in piazza San Sepolcro alla presenza del Questore Marcello Cardona e di Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia.

La citycar elettrica, la prima in dotazione alla Questura di Milano, è ideale per il controllo del territorio nel centro cittadino ed entrerà a far parte del parco auto del Commissariato Centro.

L’auto viaggia in modalità totalmente elettrica consentendo un risparmio di energia e soprattutto di azzerare le emissioni di gas nocivi e l’inquinamento acustico. Le caratteristiche tecniche del veicolo, in particolare l’alimentazione a batteria e la compattezza delle dimensioni, lo rendono particolarmente adatto ai servizi di Polizia nelle aree pedonali del centro cittadino frequentate da migliaia di turisti e cittadini milanesi.