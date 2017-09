Auto parcheggiata in Duomo, De Corato: "Non c'è sicurezza", Rozza: "Era autorizzato" | Foto

Piazza Duomo a Milano, giovedì pomeriggio: un'automobile attraversa i new jersey e parcheggia a lato della cattedrale. La scena non passa inosservata, anzi: viene immortalata dall'ex vicesindaco Riccardo De Corato che in una nota tuona "Entrare con macchine in piazza Duomo ormai è diventato uno sport! In questo caso l'hanno pure parcheggiata tra via arcivescovado e piazzetta reale! Prefettura, questura e sindaco rivedano tutto dispositivo di sicurezza e di new-jersey intorno al Duomo!".

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, nello specifico, ha fatto riferimento all'automobile con targa francese che nella serata di martedì ha oltrepassato senza problemi le "barriere anti terrorismo" ed è entrata in Corso Vittorio Emanuele tra lo sguardo attonito dei presenti. Secondo l'ex vicesindaco l'episodio di giovedì avrebbe messo in evidenza le carenze di sicurezza del salotto buono di Milano: "C'è d'augurarsi che le denunce di permeabilità del centro storico di Milano in particolar modo della zona di piazza Duomo trovino al più presto una risposta da parte del Comune di Milano e delle autorità, rivedendo il piano sicurezza che, stante i fatti, fa acqua da diverse parti".

La risposta di Palazzo Marino è arrivata a stretto giro: "L'auto a cui si riferisce il consigliere ha un regolare permesso che è stato rilasciato per i mezzi operativi fornitori della Veneranda Fabbrica del Duomo — ha dichiarato l'assessore alla sicurezza Carmela Rozza —. Chi pretende di rappresentare le istituzioni — aggiunge — non può, in nessun modo, alimentare con notizie false le paure dei cittadini o peggio ancora fare terrorismo. Queste notizie vanno verificate, e continuare a dire, senza alcun fondamento, che il centro di Milano è insicuro produce gravi danni alla città. Non si faccia la campagna elettorale soffiando sul fuoco del terrore e sulla pelle dei cittadini milanesi".