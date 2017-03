La storica pasticceria Bellavia potrebbe lasciare Napoli per il centro di Milano

La storica pasticceria Bellavia lascia il Vomero? Parrebbe proprio di sì, secondo quanto riferito dai proprietari. Il problema sarebbero i canoni d'affitto troppo alti a Napoli. E Milano, qualora non si trovasse un accordo con chi affitta, sarebbe pronta ad accogliere gli artigiani campani, che propongono deliziosi (e rinomatissimi) dolci dal 1925.

Un nome conosciuto in tutt'Italia per le pastiere e le cassate, passando per le zeppole. E non solo. "Il 16 aprile scade il contratto – racconta uno dei pasticceri Luca Bellavia al Corriere del Mezzogiorno – e il proprietario ha alzato il prezzo a 15mila euro".

Il doppio rispetto a quanto pagato finora. "Già con la pedonalizzazione abbiamo subito un grave colpo – prosegue l'imprenditore – adesso questi canoni fuori dal mercato". Lui si è trasferito a Milano, i fratelli restano a Napoli. La loro è la terza generazione di pasticcieri. Tre le sedi fin qui (dal 1991) al Vomero: una a Piazza Vanvitelli, una in via Luca Giordano e una in via Pigna. L'altro ramo della famiglia ha invece sedi in via Fragnito al Rione Alto, e poi le tre aperte successivamente in piazza Muzii all’Arenella, all’interno dell’aeroporto di Capodichino e in via Giacomo Leopardi a Fuorigrotta.

"Sono già tre anni che lavoro a Milano, nella ristorazione – prosegue ancora Luca Bellavia al Cormez –. E molti mi chiedono da tempo di trasferire anche la nostra pasticceria. Qui, la sede del nostro negozio è a pochi passi dal Duomo. Paghiamo 15mila euro di fitto al mese. Ma è un prezzo giustificato per il luogo. Lavoriamo tutti i giorni e siamo nel cuore della metropoli. A Napoli, invece, si lavora solo il sabato e la domenica. I tempi sono cambiati. La gente se ne accorge, i proprietari dei negozi no".

"La voglia è di chiudere tutto e andare a Milano – conclude –. Ma amiamo Napoli e cercheremo un altro posto trasferire l’attività. Se ci riusciamo resteremo in città, altrimenti andremo via. È una situazione che non riguarda solo i Bellavia ma anche altri storici marchi".