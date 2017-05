Milano centro senza corrente: black out all'ora di pranzo

Un improvviso black-out elettrico ha colpito alcune zone centrali di Milano, tra cui l'area in Stazione Centrale e viale Tunisia, fino in Porta Venezia, giovedì 18 maggio 2017.

I semafori in piazza Repubblica non funzionano e si stanno creando lunghe code verso Porta Nuova; non funzionano nemmeno in via Bixio altezza via Pisacane e in via Rembrandt altezza viale Aretusa, come riporta Infomobilità. Non ci sono per ora alcune informazioni da parte di A2a.

A breve aggiornamenti.