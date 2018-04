Anziana aggredita in piazza San Marco da un passante con una bottigliata in testa: arrestato

Un paio di minuti prima del mezzogiorno di domenica, senza un apparente motivo, ha dato una bottigliata in testa ad una signora di 77 anni che stava passeggiando sul marciapiedi di piazza San Marco, a Milano. Non ha provato nemmeno a rapinarla. L'ha soltanto colpita.

Immediato l'intervento della polizia, avvertita dai passanti. Gli agenti hanno subito fermato l'aggressore, un uomo di nazionalità gambiana ma nato in Sierra Leone di 33 anni. Era molto agitato e bloccarlo non è stato facile, come spiegato dalla questura.

Lo straniero è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La vittima, un donna italiana, è stata trasportata al Fatebenefratelli in codice verde. Per fortuna non ha riportato ferite gravi.