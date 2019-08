Via Fatebenefratelli, crollano pezzi di facciata da un palazzo

Paura in centro a Milano per il crollo di calcinacci dalla facciata di un palazzo. E' successo intorno alle nove e mezza di mattina di giovedì 8 agosto in via Fatebenefratelli, zona Brera, all'altezza del civico 15.

Ad accorgersi di quello che era accaduto è stata la titolare di un negozio che dà sullo stesso marciapiedi in cui le tegole erano precipitate. La donna ha chiamato il numero di emergenza e sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno a loro volta avvertito la polizia locale.

I pompieri e i vigili si sono occupati anzitutto di mettere in sicurezza il marciapiedi per evitare che le persone vi transitassero. Secondo quello che possiamo riferire, non ci sarebbero feriti.