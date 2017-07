Va in questura con una borsa (da donna) rubata, arrestato

Si è recato in questura - in via Fatebenefratelli - perché doveva presentare una denuncia. E' successo il 24 sera. Ma gli agenti si sono insospettiti vedendolo con una borsa palesemente femminile. Lui, un cubano di 33 anni, ha cercato di giustificarsi spiegando che la borsa era di proprietà di un'amica, che l'aveva dimenticata da lui, e ha fornito un nome.

Da una rapida verifica si è capito che la donna indicata era effettivamente proprietaria di una borsa del tutto simile, ma ne aveva denunciato il furto con strappo il 21 luglio.

All'interno della borsa c'erano ancora oggetti di proprietà della vittima, tra cui un auricolare e un Iphone. L'uomo è stato indagato.