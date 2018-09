Disavventura per Andrea Iannone a Milano: rubano per migliaia di euro oggetti nel suo Suv

Brutta disavventura per Andrea Iannone, pilota di Moto Gp ed ex compagno di Belen Rodriguez. Ignoti hanno scassinato il suo Suv, parcheggiato in zona Moscova a Milano, e hanno fatto razzìa perpetrando un furto di alcune decine di migliaia di euro.

E' successo nella notte tra il 3 e il 4 settembre e Iannone, la mattina del 4, ha presentato denuncia dopo essersi accorto del furto, trovando il Suv scassinato e notando che mancavano diversi oggetti elettronici e due orologi di valore. La notizia è stata diffusa soltanto adesso.

La polizia ha in mano il fascicolo. Le indagini sono coordinate dal pm Andrea Fraioli.