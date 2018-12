Furto nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Brera, rubati 1.800 euro

Furto notturno alla chiesa di Santa Maria del Carmine, a Brera. A scoprirlo il sacrestano alle 9 di mattina di mercoledì 19: recatosi in piazza del Carmine per aprire il luogo di culto, si è accorto che erano state divelte le inferriate alla finestra della segreteria.

Dentro, il locale era stato messo a soqquadro. L'uomo ha avvertito la polizia, che si è recata sul posto per i rilievi. Mancavano 1.800 euro, frutto delle offerte dei fedeli, custoditi proprio in segreteria. L'autore del furto è al momento ignoto, ma gli agenti indagano per cercare di capire se sia stato "colto" da qualche videocamera di sorveglianza della zona.