Furto di pesce a Milano: assalto al furgone che rifornisce i ristoranti per il Fuorisalone a Brera

A bordo di una Ford Fiesta rubata si erano piazzati in zona Brera, a Milano, in attesa del furgone che rifornisce il pesce ai ristoranti della zona. Attendevano l'attimo giusto per rubare il carico e far perdere le proprie tracce. Ma sono stati bloccati 'sul più bello' dagli uomini della Squadra Mobile, coordinati da Massimiliano Mazzali. Gli agenti in borghese hanno capito che c'era qualcosa di sospetto e sono rimasti a seguire i malviventi a debita distanza. Fino al tentato furto, all'angolo tra via Brera e via Pontaccio.

In manette sono finiti tre italiani di 28, 35 e 39 anni. I tre - due dei quali con precedenti penali - probabilmente avevano preso di mira quel furgone già alcuni giorni prima dell'arresto, avvenuto giovedì. Il cassonato infatti aveva il portellone difettoso perché precedentemente era stato forzato. Trasportava pesce spada, gamberoni, vongole e mazzancolle tropicali, molluschi e crostacei: era pronto a rifornire le dispense dei locali della zona, alle prese col Fuorisalone.

Nell'auto, la banda nascondeva altri alimenti - bistecche di carne - trafugati probabilmente durante mattinata. Visto che si trattava di cibo deteriorabile, il pm di turno ha deciso di donarli alla cucina di una comunità di ragazzi.