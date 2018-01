Furto da 40mila euro in una gioielleria di via Solferino: rubato cofanetto pieno di anelli

Furto da 40mila euro in una gioielleria in pieno centro a Milano. E' successo nel pomeriggio di martedì in via Solferino, presso il negozio Merù Gioielli.

A dare l'allarme è stato il titolare, dopo aver notato il consistente ammanco. Stando al racconto della vittima, attorno alle 16 erano entrate due donne, fingendosi clienti. Le due, dopo aver visto diversi gioielli, erano andate via, prima di tornare in compagnia di un uomo, verso le 18.

I tre, dopo aver manifestato l'intenzione di acquistare della merce, erano usciti dal locale apparentemente a mani vuote. Solo poco dopo, si è capito che i malviventi avevano distratto il titolare e si erano impossessati di un cofanetto con una decina di anelli preziosi. La chiamata alla polizia è arrivata dopo le 19. S'indaga.