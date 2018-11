Brera, passano la serata al bar insieme, ma poi litigano: ragazzo sbatte la testa dopo un pugno

Hanno trascorso qualche ora al bar insieme, poi hanno iniziato a litigare e infine si sono presi a botte. Uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è stato colpito da un pungo in faccia e a causa dell'urto ha sbattuto la testa contro il muro. È accaduto nella notte tra il 29 e il 30 novembre in un locale di via Madonnina, zona Brera, verso le 3 di notte. Sul posto è giunto il 118.

Il 22enne è stato soccorso dai paramedici e trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice verde. Gli aggressori invece - di cui solo uno responsabile del pugno sferrato contro il ragazzo - si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto riferito dalla vittima, comunque, gli antagonisti sarebbero stati degli italiani con cui aveva passato la serata.