Paura in centro a Milano, litiga con un ragazzo poi lo travolge con la mini-car: denunciato

Prima la lite, poi "l'incidente". Infine l'ambulanza, la corsa all'ospedale e la denuncia. È stato indagato per lesioni aggravate il ragazzino di 16 anni che nella notte tra domenica e lunedì 1° giugno ha travolto un 20enne in via Brera a Milano (nel cuore dell'omonimo quartiere del centro).

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e un quarto, come riferito dagli agenti della questura di Milano. Secondo la ricostruzione di via Fatebenefratelli il 16enne, dopo una violenta lite verbale, sarebbe salito a bordo della sua "mini-car" e arrivato in via Brera avrebbe travolto il ragazzo con cui ha litigato. Dalla questura hanno sottolineato che non si tratterebbe di un incidente ma di un gesto volontario.

In seguito all'impatto la vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli; secondo quanto trapelato avrebbe riportato contusioni alle gambe e al viso. Il 16enne, invece, si è fermato e ha allertato le forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che lo hanno denunciato per lesioni aggravate.