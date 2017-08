Ferragosto: i vicini di casa fanno arrestare tre ladri d'appartamento in zona Cadorna

La polizia arresta tre ladri d’appartamento a Milano. Gli agenti della volante sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti martedì in via A. da Giussano: tre uomini si aggiravano in modo sospetto all’interno di un palazzo.

I poliziotti hanno trovato sul posto due cittadini georgiani, 37enne e 29enne, ed un cittadino ceco di 36 anni mentre provavano a forzare la porta d’ingresso di un appartamento.

I tre erano anche in possesso di arnesi per lo scasso e sono stati arrestati per tentato furto in abitazione.