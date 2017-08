Estate, inaugurata la pista da ballo in piazza del Cannone

Inaugurate le attività estive in piazza del Cannone, dietro al Castello Sforzesco, che si conferma il "fulcro" dell'intrattenimento d'agosto a Milano, rivolto soprattutto ma non solo agli anziani.

L'elemento più importante è la pista da ballo di 450 metri quadrati con tensostruttura e palco per la musica dal vivo, allestita all'interno del Parco Sempione, che resterà aperta fino al 6 settembre. E per il ristoro c'è la "Locanda alla Mano", nella quale saranno realizzate alcune iniziative speciali come letture ad alta voce e concerti.

«Siamo felici del vostro entusiasmo, ci auguriamo di avere risposto a tutte le vostre richieste», hanno dichiarato Pierfrancesco Majorino e Roberta Guaineri, assessori alle politiche sociali e al tempo libero, presenti all'inaugurazione, nel rivolgersi ai cittadini arrivati per la prima giornata dell'iniziativa.

Piano anticaldo, al via la seconda fase

Ed è già partita la seconda fase del consueto piano anticaldo: è entrata in funzione la centrale operativa (in via San Marco), contattabile al numero verde 800.777.888 (dalle 8 alle 19) per i servizi messi a disposizione degli anziani e delle persone con fragilità. Fino al 31 luglio sono state fornite più di 3.650 prestazioni. Si può richiedere interventi di assistenza a domicilio, tra cui i pasti, l'accompagnamento alle visite mediche, piccole commissioni (tra cui la spesa), aiuto domestico, igiene personale e della casa.