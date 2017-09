Controllato dalla polizia, tira fuori un documento falso: arrestato

Controllato durante una normale attività della Polmetro, è finito in arresto per possesso di documenti falsi.

Protagonista un uomo di origini albanesi a cui, pochi minuti dopo mezzogiorno di venerdì 8 settembre, una pattuglia di poliziotti ha chiesto di esibire un documento, presso il mezzanino della stazione M1 di Cadorna.

L'uomo ha consegnato una carta d'identità italiana valida per l'espatrio. Gli agenti, però, si sono insospettiti notando qualcosa di strano nel documento e così lo hanno accompagnato in questura per una identificazione più approfondita.

E dai controlli è emerso che il documento era falso. Di conseguenza è scattato l'arresto.