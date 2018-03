Nasconde la droga nelle palle di neve al Parco Sempione, arrestato giovane spacciatore

Un ragazzo gambiano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti L'arresto durante all'interno del Parco Sempione, il ragazzo aveva della marijuana.

Gli agenti del Commissariato centro in borghese, nel transitare nelle adiacenze di Piazza del Cannone, hanno notato un ragazzo che, vicino ad una panchina, tentava di avvicinare e comunicare con alcune le persone che si trovavano nei paraggi. Avendo intuito che tale atteggiamento fosse riconducibile alla attività di spaccio, i poliziotti si sono avvicinati per effettuare il controllo e il giovane straniero ha tentato una breve fuga durante la quale ha abbandonato un sacchetto, in seguito risultato contenere marjuana.

Poco dopo si è fermato e, proferendo frasi incomprensibili. Poi il ragazzo ha raccolto dal suolo la neve e, formando delle piccole palle, ha iniziato a lanciarle lontano. I poliziotti che lo stavano seguendo hanno notato che le palle di neve lanciate, prima di cadere al suolo, si sfaldavano e dal loro interno fuoriusciva del materiale di colore azzurrino. Recuperato il contenuto, gli agenti hanno sequestrato gli involucri di plastica trasparenti azzurrini contenenti 15 grammi di marjuana e arrestato il giovane spacciatore