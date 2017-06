"Specialista" arrestato a Milano: razziate due Audi in centro

Pareva uno "specialista di Audi" il cittadino moldavo di ventidue anni "pizzicato" dai carabinieri alle tre di notte del 6 giugno in via Zenale, zona Santa Maria delle Grazie, mentre appunto rubava all'interno di vetture parcheggiate in strada.

L'uomo ha agito insieme ad un complice che, però, è riuscito a darsi alla fuga all'arrivo dei militari. Il moldavo, invece, dopo una violenta colluttazione è stato fermato e arrestato. Gli sono stati anche sequestrati gli attrezzi per "operare". Aveva già "prelevato" diversi accessori come i computer di bordo, i tachimetri digitali e i display estraibili da due Audi, una Q7 (nuovissima) e una A4 (piuttosto recente).

L'ipotesi più plausibile è che si trattasse di furti su commissione.