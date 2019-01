Lavori di restyling nell'aiuola di piazzale Cadorna per eliminare il degrado

Piazzale Cadorna si fa più bella. E' in corso la riqualificazione dell'angolo che s'incontra arrivando da via San Nicolao, un angolo che pare "dimenticato" rispetto al resto della piazza. Come già accade per la maggior parte dei parchetti nel centro storico e nel semicentro, anche in questo caso la riqualificazione è a carico dei privati.

E' in particolare Luxottica (che ha la sua sede milanese, con circa 700 dipendenti, affacciata proprio sull'aiuola in questione) a occuparsi dei lavori dal punto di vista economico. Una società collegata con la multinazionale italiana dell'occhialeria, ovvero Beni Stabili, aveva già finanziato nel 2015 il restyling di via San Nicolao.

Il restyling dell'aiuola dovrebbe durare circa un mese. Poi l'area sarà completamente ridisegnata. Le panchine verranno posizionate, pare, vicino alle scale della metropolitana. Si tratta di un intervento forse marginale, rispetto alla vastità di piazzale Cadorna, ma che in qualche modo va a "completare" il rifacimento del 2000, quando l'architetto Gae Aulenti riprogettò quasi per intero tutta l'area facendo anche installare il celebre "Ago e Filo".