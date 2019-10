Oh Bej Oh Bej, il Municipio del centro storico: «Dal 2020 torni in Sant'Ambrogio»

Come ogni anno, il Municipio 1 di Milano (centro storico) chiede al Comune di non replicare la Fiera degli Oh Bej Oh Bej in piazza Castello ma di spostarla nella sede storica, ovvero le piccole vie del quartiere della basilica di Sant'Ambrogio, come fino al 2006 quando le bancarelle vennero trasferite al Castello per i lavori del parcheggio interrato, che poi non venne ultimato. Ogni anno Palazzo Marino non segue la richiesta, ogni anno il Municipio ci riprova: «Chiediamo da empo al Comune che la Fiera torni nella sede tradizionale e che le categorie merceologiche siano limitate», commenta a MiaNews il presidente del Municpio 1 Fabio Arrigoni (Pd).

«Contrariamente agli anni scorsi, abbiamo deciso di dare un segnale forte per giungere alla risoluzione definitiva del problema», continua Arrigoni spiegando che il consiglio di Municipio ha deliberato che le bancarelle siano collocate solo tra viale Gadio e piazza Cannone, «e assolutamente non fra i tre filari alberati o sul trottatoio», per poi recuperare, dal 2020 in avanti, la collocazione originaria.

Arrigoni e il Municipio 1 chiedono anche di valorizzare la Fiera riducendola nelle bancarelle e fornendole una direzione artistico-culturale, per riportarla in linea con la tradizione milanese. Troppe, insomma, e troppo variegate le più di 350 bancarelle autorizzate dal Comune di Milano. Secondo il Municipio, vanno bene i dolciumi, i prodotti artigianali, i fiori, i libri antichi, i dipinti, le bancarelle dei rigattieri, ma non le "altre merceologie" o i "panini e bibite".