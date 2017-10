Gli studenti del Lume occupano l'ex cinema Orchidea in zona Magenta

Il Lume (Laboratorio universitario metropolitano), collettivo studenti della Statale, col messaggio "Lume is back", ha occupato l'ex cinema Orchidea di via Terraggio, zona corso Magenta, nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre.

Il collettivo era stato sgomberato a luglio 2017 dall'ex osteria della Pergola, in vicolo Santa Caterina (zona corso di Porta Romana), che era stata occupata l'8 aprile 2015.

«Ci riteniamo in dovere di difendere le realtà culturali di quartiere, i cinema d’essai, i piccoli teatri dediti alla ricerca e alla sperimentazione e le comunità artistiche aggredite dalle dinamiche speculative, dallo spirito di competizione imprenditoriale e dalle prospettive di consumo», si legge nel comunicato diffuso dal Lume.

Il cinema Orchidea è chiuso dal 2009. Nel 2015 il Comune di Milano ha approvato un progetto definitivo per la messa in sicurezza della struttura e il restauro. Costo, un milione e 300 mila euro. Ma - a quanto pare - i lavori non sono mai partiti.