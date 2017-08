Parco Sempione, pregiudicato deruba una turista

Furto con destrezza. È l'accusa a cui deve rispondere un pregiudicato marocchino di 39 anni arrestato dalla polizia nella serata di lunedì 31 luglio in zona Paolo Sarpi a Milano. L'uomo, infatti, sarebbe il responsabile di un furto ai danni di una turista avvenuto alle spalle del Castello.

Il furto, secondo quanto riferito dalla Questura, è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì al Parco Sempione dove una ragazza inglese di 31 anni si è accorta che un malvivente stava frugando nella sua borsa. Resosi conto di essere stato scoperto l'uomo è corso via con un Samsung Galaxy S6 e 60 euro.

Alle 21.30 gli agenti della Questura hanno notato un uomo molto simile al ladro descritto dalla turista in via Paolo Sarpi all'altezza di via Albertini. Per lui sono scattate le manette e nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.