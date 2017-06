Giovane aggredito a pugni e calci da una gang di quattro uomini in viale Alemagna a Milano

Un ragazzo italiano di trent'anni ha denunciato alla polizia di essere stato aggredito da una gang di quattro uomini - descritti come centrafricani - senza un vero motivo.

L'episodio, stando al racconto della vittima, è avvenuto nei pressi della fermata dei taxi in viale Alemagna, davanti al Parco Sempione, alle cinque di mercoledì.

Il ragazzo, visibilmente scosso, è stato trasportato dal personale del 118 al'ospedale Fatebenefratelli. Non ha riportato grosse ferite. Sul caso indagano gli agenti di polizia che proprio in quel momento hanno soccorso un altro uomo picchiato da una gang in via Benigno Crespi.