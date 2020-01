Ago e Filo in piazzale Cadorna, pulizia speciale coi volontari di Retake

Domenica mattina all'insegna della pulizia e della cura della città, con l'appuntamento di cleaning day denominato "Ghe pensi mi" organizzato da Retake Milano. I volontari si sono ritrovati verso le undici in piazzale Cadorna e hanno ripulito paletti, pali della luce e dei semafori, muri di case, ma hanno anche raccolto immondizia dalle aiuole della zona.

E hanno pensato anche alla scultura "Ago, Filo e Nodo" di Claes Oldenburg e di sua moglie Coosje van Bruggen, posizionata al centro del piazzale dopo il restyling progettato da Gae Aulenti nel 1999. La scultura è stata "tirata a lucido".

Per il Comune di Milano ha partecipato l'assessore alla cittadinanza attiva Lorenzo Lipparini. Quello di domenica 19 gennaio è stato il primo appuntamento organizzato da Retake Milano dopo l'attribuzione della civica benemerenza 2019 agli Ambrogini d'Oro. Le due attività (cleaning, ovvero pulizia, e plogging, ovvero corsa leggerra con raccolta di micro rifiuti) per cui è nota Retake sono ora inserite in un progetto che si chiama, appunto, "Ghe pensi mi", con una serie di incontri all'aperto per scoprire pezzi di storia nelle zone in cui viene svolta l'attività e anche allenamento fisico con risveglio muscolare guidato da personal trainer.

Gli appuntamenti culturali sono sette e vengono calendarizzati alla terza domenica del mese: il primo è stato, appunto, in piazzale Cadorna. II plogging nei parchi inizia invece sabato 25 gennaio al Parco Sempione e si svolgerà ogni quarto sabato del mese, fino al 24 ottobre. Ad “allenare” i partecipanti ci sarà un personal trainer professionista che sarà a disposizione per un risveglio muscolare di gruppo.