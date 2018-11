Incappucciati rapinano due ragazzi: rubano un Rolex e un Audemars Piguet, per 60mila euro

Erano fermi in auto a parlare. In via Aurelio Saffi, zona corso Magenta a Milano, attorno all'una di giovedì. Quando due uomini col volto travisato sono entrati in auto dagli sportelli posteriori e li hanno minacciati di morte. Senza mai far vedere armi.

La coppia di balordi si è fatta poi consegnare i due orologi che i due avevano ai polsi - un Rolex da 25mila euro e un Audemars Piguet da 35 mila euro – ed è fuggita.

Le vittime, due ragazzi italiani di 32 anni e 27 anni, hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. I militari indagano.