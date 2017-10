700 mila persone hanno visitato la "fattoria" di Coldiretti al Castello

Oltre 700 mila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il Villaggio Coldiretti che ha coperto una superficie di 7 ettari grande come dieci campi di calcio attorno al Castello Sforzesco di Milano, con la più grande fattoria mai realizzata in un centro storico di una città. E’ il bilancio di un successo senza precedenti stilato dalla Coldiretti sulla base delle indicazioni della questura a conclusione di #Stocoicontadini, una rassegna che ha ospitato 400 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, stalle, agriasili, fattorie didattiche, orti, antichi mestieri, pet therapy, agrichef, laboratori, trattori e nuove tecnologie e workshop, presso i quali è stato possibile degustare, apprendere, giocare e divertirsi al fianco di oltre diecimila agricoltori.



Oltre il 70% dei visitatori ha acquistato i prodotti esposti in vendita dalle aziende agricole o assaggiato le specialità del Made in Italy al 100% offerte a soli 5 euro (un primo, un secondo e un dessert) per far vivere a tutti una esperienza da gourmet con le eccellenze italiane.

Il piatto più apprezzato è stato quello della pasta preparata con i grani antichi, seguito dai gustosi secondi della braceria, tra hamburger, bistecchine e galletti certificati italiani. Al terzo posto i risotti con una preferenza di sei su dieci per quello fatto con il Vialone nano Dop all’isolana, rispetto al Carnaroli al cacio e pepe, che hanno preceduto il tradizionale trancio di pizza nelle diverse varietà con mozzarella di bufala campana Dop, pomodori e farina 100% italiana. Numeri imponenti anche per i “cartocci” con patatine fritte e alicette di Impresa pesca Coldiretti sugli scudi, ma grandissimo successo anche per i gelati a base di latte d’asina e di capra, quest’ultimo addirittura esaurito già a conclusione della seconda giornata.



Molto apprezzati sono stati anche i panini doc, riempiti o accompagnati da una selezione di prosciutto di Parma o San Daniele Dop ma anche – segnala la Coldiretti - la prima bresaola della Valtellina italiana al 100% senza dimenticare i prodotti di stagione come la frutta e l’uva “pret a manger” anche perché senza semi. Il tutto innaffiato da un’ampia selezioni di vini, anche biologici e di birre artigianali.

Pieno successo – prosegue la Coldiretti – si è registrato anche per gli acquisti dei prodotti esposti nei vari stands con forme di formaggio, salumi, prodotti ortofrutticoli e conserve andate a ruba che hanno indotto i produttori di Campagna Amica a rifornirti tempestivamente nelle rispettive aziende. In particolare, l’attenzione, ma soprattutto la solidarietà dei visitatori si è indirizzata verso gli stand degli agricoltori delle aree colpite dal terremoto.

Tra le varie aree la più “gettonata” – rileva la Coldiretti - è stata sicuramente la fattoria degli animali dove gli splendidi esemplari di mucche, cavalli, asini, maiali e conigli hanno attirato l’attenzione di grandi e bambini, con una notazione particolare alle capre Girgentane dalle lunghe corna a cavaturacciolo. Ma un interesse rilevantissimo ha registrato l’area riservata ai bambini che nell’agriasilo e nella fattoria didattica hanno trovato agritate, giochi contadini, l’orto da zappettare e alimenti gustosi e adeguati al loro benessere.

“Per la prima volta la grande bellezza delle mille campagne italiane ha conquistato la città con uno storico appuntamento nel centro della metropoli finanziaria del Paese" ha dichiarato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare "Crediamo che il Villaggio, anche grazie ai numeri che ha espresso, abbia rappresentato una risposta concreta alla domanda green degli italiani sempre più attenti a stili di vita sani e in equilibrio con la natura per i quali l’agricoltura nazionale puo’ offrire i primati conquistati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza alimentare a livello europeo ed internazionale”.