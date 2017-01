Chiude il cinema Apollo: domenica 15 gennaio ultimo giorno, poi l'Apple Store

1 / 2

continua →

Il "nuovo" cinema Apollo esiste da dodici anni ma la sala è storica: ora, però, la storia è finita. Domenica 15 gennaio 2017 è l'ultimo giorno di vita per la sala cinematografica, poi al suo posto arriverà l'Apple Store. "Per noi soci al 50% è stato, nostro malgrado, un cambio di rotta doloroso, in controtendenza con l'intento di promuovere la cultura del cinema", scrivono in una nota quelli della società Anteo Spa.

L'Apollo è percepito come un cinema "diverso dal solito", insieme all'Anteo di Porta Garibaldi. Non solo titoli da mega incassi al botteghino, ma anche rassegne, film d'autore, attenzione alla cultura del cinema (e al cinema come cultura), hanno fatto delle due sale (ormai entrambi multisala) milanesi un esempio virtuoso di crescita culturale della città attraverso il grande schermo.

Il futuro in questo senso non è nero: l'Anteo di Garibaldi diventerà il "palazzo del cinema", con un ampliamento già previsto, e a City Life aprirà un nuovo multisala. "Non è la stessa cosa, non lo sarà mai, ma vogliamo che il dispiacere si converta subito in energia positiva, costruttiva", commentano quelli di Anteo Spa.

VIA LIBERA ALL'APPLE STORE DI PIAZZA LIBERTY. COME SARA'