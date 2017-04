Borgogna, in attesa di un nuovo accorto sarà smantellato il cantiere dei box

Sarà smantellato il cantiere dei box sotterranei di via Borgogna, in zona San Babila: è il frutto di un accordo tra Palazzo Marino e la società Expo Borgogna Parking, dopo l'evidenza delle pronunce dei giudici amministrativi e l'opposizione di commercianti e residenti. Il tempo di approvare un nuovo progetto e si ricominceranno i lavori, ma passeranno diversi mesi.

L'ultimo capitolo della discordia ha visto il Consiglio di Stato accogliere un ricorso di Brian&Berry, che aveva accusato il Comune di Milano per non averlo consultato preventivamente riguardo agli aspetti più dettagliati del cantiere. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, nell'incoraggiare per un nuovo progetto ribadiva che, se i box fossero saltati del tutto, sarebbero state da pagare molte penali.

Il cantiere era stato aperto a febbraio 2016, con l'opposizione immediata sia dei residenti sia dei commercianti, secondo cui si tratta di un'opera inutile, che non porta alcun beneficio né a chi vive nella zona né a chi ci viene per lavorare o fare shopping. Il progetto prevede quattro piani sotterranei con 238 posti auto privati e 90 a rotazione, oltre a 21 posti moto.