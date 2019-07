Sorpreso in stazione con 12mila euro di coca nello zaino, tenta di scappare: arrestato

Nello zaino nascondeva 12mila euro di cocaina oltre a banconote per 2.700 euro. E per lui sono scattate le manette. È successo nei giorni scorsi nella stazione di Repubblica a Milano, in manette un ragazzo di 22 anni di origine guineana fermato dagli agenti della Polfer in abiti civili. La notizia è stata resa nota da via Fatebenefratelli con una nota.

Il 22enne ha attirato l'attenzione dei poliziotti in Stazione Centrale mentre era con altri ragazzi. E gli agenti, insospettiti, lo hanno seguito fino a Repubblica dove lo hanno fermato mentre stava scambiando del denaro con altri giovani.

Quando gli investigatori gli hanno chiesto un documento d'identità ha tentato di scappare ma ha fatto pochi metri: è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Durante la perquisizione è saltata fuori la "bianca": all'interno dello zaino sono stati trovati 169 involucri in cellophane per un peso totale di 200 grammi di cocaina e 2.700 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato anche denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e al termine accompagnato presso le camere di sicurezza della questura.

