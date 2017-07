Movida in corso Como, blitz dei carabinieri: dieci malviventi denunciati

Dieci persone denunciate, una arrestata e venticinque fotosegnalate. Sono i numeri di un'operazione dei carabinieri messa a segno nel fine settimana di domenica 23 luglio in Corso Como, uno dei cuori della movida milanese.

Milano, blitz dei carabinieri in Corso Como: dieci persone denunciate

Il controllo è scattato dopo numerosi furti e rapine consumatesi nelle ultime settimane. E anche grazie all'aiuto di due persone derubate — in prima linea con le forze dell'ordine — i militari sono riusciti a identificare e denunciare dieci malviventi. I primi cinque cinque avrebbero rapinato un italiano di 45 anni, si tratta di quattro gambiani e e un maliano, tutti irregolari sul territorio italiano, tra i 37 e i 20 anni; altri cinque sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di una rapina i danni di un ragazzo di 29 anni, si tratta di due gambiani, due senegalesi e un cittadino della Costa d'Avorio tra i 41 e i 21 anni, tuttti irregolari in Italia. Sono accusati a vario titolo di furto aggravato, ricettazione, soggiorno illegale e falsa attestazione.

Non solo: nella rete dei controlli è finito anche un cittadino italiano che era stato condannato dal tribunale a cinque anni per ricettazione, per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.