Milano, follia in un condominio di via Revere: uomo accoltellato alla gola nello scantinato

Sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto. E poi sarebbe stato aggredito con violenza. Un uomo di cinquantadue anni è stato accoltellato mercoledì pomeriggio nello scantinato del condominio in cui vive, un edificio al civico 15 di via Giuseppe Revere, in zona Sempione.

Il 52enne, stando a quanto appreso, è stato ferito con un fendente alla gola. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato visitato e medicato: per lui prognosi di trenta giorni.

L'uomo è stato a lungo ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura: ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo che non avrebbe mai visto prima, che è poi fuggito. I poliziotti sono ora al lavoro per trovare l'aggressore e verificare le parole della stessa vittima.