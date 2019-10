Alberi di via Filarete: «Abbattuti nonostante a parole si voglia un compromesso»

Giovedì mattina gli abitanti di via Filarete si sono svegliati col rumore delle motoseghe. Ufficialmente per l'annuale "sfalcio" degli alberi che, traendo origine dalla sede ferroviaria più bassa rispetto al livello di strada e case, sono diventati, ultimamente, oggetto di un contendere tra Ferrovie Nord e i residenti.

Residenti che si sono molto sorpresi nell'assistere a quello che definiscono «un vero e proprio massacro arboreo che ha lasciato sul terreno ormai desertificato tra gli alianti anche alberelli di due metri». Una situazione inaspettata visto che, il giorno prima, a Palazzo Marino si era svolta una seduta della commissione ambiente proprio su via Filarete.

Ipotesi di compromesso, poi le motoseghe

E durante e dopo la seduta era emersa, semmai, la necessità di sospendere qualsiasi iniziativa per fare un sopralluogo congiunto, proposto da David Gentili (Milano Progressista) e accettato dalla stessa Ferrovie Nord, per rivalutare la situazione, con tanto di ipotesi informali di compromesso per accontentare sia gli abitanti (che non vorrebbero perdere gli alianti) sia Ferrovie Nord (che ritiene che quegli alberi siano pericolosi perché troppo vicini ai binari).

L'inaspettato "sfalcio", che gli abitanti chiamano piuttosto massacro, non va giù in zona: «E' così - si chiedono - che si avvia un compromesso? Quanto conta per Ferrovie Nord il parere del Comune di Milano?».