Via Filarete, Ferrovie Nord non eliminerà gli alberi ma li sostituirà

Ferrovie Nord tira dritto sugli alberi di via Filarete e via Eupili a Milano. Si tratta delle piante che partono dalla sede ferroviaria, in zona Sempione, e arrivano fino alla strada con le loro chiome che garantiscono fresco, ombra e protezione dai rumori dei treni, tanto che gli abitanti (e anche il Municipio 1) si sono sempre opposti alla loro eliminazione. Il caso è stato oggetto, di recente, anche di una interrogazione in consiglio regionale.

L'azienda, d'altra parte, ha sempre paventato motivi di sicurezza per giustificare la volontà di eradicare le piante. Che però non saranno prettamente eliminate bensì sostituite con altre, in modo da continuare a garantire quei vantaggi che i residenti temevano di perdere. Almeno in linea teorica, perché (come ammette la stessa Fn) un'intesa coi residenti non è stata al momento raggiunta, mentre l'azienda continua ad interfacciarsi con il Municipio 1.

Per i lavori saranno spesi 70 mila euro. Le attuali piante saranno sostituite con altri alberi sempreverdi. Il muretto e la recinzione saranno rifatti e la fascia verde lungo la via sarà riqualificata. Secondo Ferrovie Nord, che intende iniziare i lavori al più presto, gli alberi negli ultimi anni sono cresciuti troppo e hanno ora un rapporto tra altezza e distanza dalle rotaie che non rispetta i limiti imposti dalla legge.