Anatra cade in un tombino aperto: salvata dall'Enpa e dai vigili del fuoco

Un'anatra è stata salvata al Parco Sempione, a Milano, nella tarda serata del primo giugno, grazie alla prontezza di un passante che ha notato il volatile in difficoltà e ha immediatamente chiamato l'Enpa, Ente nazionale protezione animali.

I fatti. Erano da poco passate le undici quando il giovane, che passeggiava non lontano dal laghetto nei pressi del Ponte della Sirenetta, ha visto un gruppo di anatre e subito dopo ha udito una specie di tonfo. Avvicinatosi, il giovane ha notato che un tombino (piuttosto profondo) era aperto e, con la torcia dello smartphone, ha visto una delle anatre in condizioni critiche nel fondo del tombino.

Il personale dell'Enpa è arrivato sul posto, ma l'anatra non poteva essere raccolta con il retino. Di qui la decisione di avvertire i vigili del fuoco, un cui membro del gruppo Speleo-Alpino-Fluviale è intervenuto per salvare l'anatra, successivamente portata dall'Enpa in un rifugio per potere effettuare le cure del caso.