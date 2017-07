Prende il sole al parco: si sdraiano vicino a lui e poi gli rubano lo zaino

Hanno tentato un insolito furto, al Parco Sempione, ma (sfortunatamente per loro, fortunatamente per la vittima) erano stati notati da due agenti di polizia fuori servizio, che hanno deciso di tenerli d'occhio da lontano. E' successo nel pomeriggio del 13 luglio.

Protagonisti due nordafricani che avevano adocchiato un giovane disteso in un prato del parco, intento a prendere il sole, con lo zaino a fianco. I due, nell'arco di oltre dieci minuti, si sono via via avvicinati sempre di più al luogo in cui sostava il giovane e ad un certo punto si sono sdraiati molto vicino a lui, senza essere notati dalla vittima.

Il furto: si sdraiano vicino alla vittima e gli rubano lo zaino

Poi, improvvisamente, uno di loro ha afferrato lo zaino ed entrambi se la sono data a gambe levate in direzioni diverse. Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento di quello che aveva lo zaino e lo hanno bloccato. All'interno documenti, un Iphone e un portafogli: tutto restituito al giovane.

Quando al ladro, si tratta di un egiziano di 27 anni con precedenti specifici, ufficialmente senza fissa dimora. E' stato arrestato per furto con destrezza.