Milano, ladro perde la carta d'identità mentre scappa dopo il colpo in pasticceria

Prima il colpo, poi la fuga. E quando si è accorto di aver perso il borsello con tanto di carta d'identità è tornato indietro ma ha trovato la polizia e per lui iniziati i guai. È stato denunciato il presunto ladro che nella notte tra sabato e domenica 11 agosto, con alcuni complici, avrebbe assaltato e derubato una pasticceria di via Canonica (zona Arco della Pace).

Il colpo alla pasticceria di via Canonica

I ladri sono entrati in azione prima delle 3 del mattino: con un sasso hanno mandato in frantumi la vetrina, poi sono entrati in azione. Hanno aperto il registratore di cassa e afferrato i soldi (un bottino tra i 500 e gli 800 euro, secondo quanto riferito dalla Questura), poi sono scappati. E durante la fuga si sono feriti lasciando evidenti tracce di sangue sui vetri del negozio.

Quando gli agenti della questura sono arrivati sul posto i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce. E i poliziotti, intervenuti con gli uomini delle volanti e della polizia scientifica, hanno trovato il borsello con il documento del presunto ladro.

E il proprietario della carta d'identità si è materializzato pochi istanti dopo con alcune tagli sul corpo, non si era accorto dei poliziotti e si trovava vicino al registratore di cassa che la banda aveva allontanato sulla strada della fuga. Subito fermato e interrogato; per lui — italiano di 45 anni — è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso.