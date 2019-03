Giardiniere precipita nel vuoto mentre pota un albero in centro a Milano: 42enne in ospedale

Un giardiniere di 42 anni è precipitato nel vuoto mentre stava potando un albero in viale Elvezia a Milano, zona Parco Sempione, nella mattinata di giovedì 21 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 11.15, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Questura di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi, l'uomo stava potando un grosso albero quando, per cause in via di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza da circa quattro metri.

Inizialmente le sue condizioni sono apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.