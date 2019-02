Milano, pugno in testa e via il Rolex dal polso: la rapina fulminea sorprende giovane 27enne

Gli hanno dato un colpo in testa e, mentre lui si stava ancora riprendendo, gli hanno sfilato dal polso il suo Rolex da 9mila euro. Velocemente, tanto che la vittima, un ragazzo italiano di 27 anni, non ha fatto in tempo a capire cosa stesse avvenendo. Strana rapina nella tarda serata di domenica a Milano, poco prima delle 23.

A riferire l'accaduto alla polizia è il giovane. Stando al suo racconto aveva appena parcheggiato la propria auto in via Pagano. Una volta sceso della vettura, mentre si stava per allontanare, è stato aggredito per l'orologio di lusso.

Sul posto è intervenuto anche il 118. Il ragazzo è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli per essere medicato. Indagano gli agenti delle Volanti.