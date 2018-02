Corso Sempione: in 10 accerchiano e pestano a sangue un ragazzo

Notte da incubo per un ragazzo di 17 anni che è stato aggredito in corso Sempione, nel cuore di Milano.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il giovane è stato accerchiato e malmenato senza apparente motivo da un gruppo di giovani presumibilmente della stessa età e descritti come nordafricani.

La vittima è stata soccorsa al Fatebenefratelli per un pugno e diverse botte; le sue condizioni non sono gravi. Il 17enne non è stato rapinato, ha detto di essere stato circondato da una decina di ragazzi e che uno lo ha colpito in faccia ma senza portargli via i soldi.

La polizia intervenuta sul posto propende si tratti di un litigio tra giovani per futili motivi. Con la vittima era presente un amico che ha confermato la versione giovane aggredito.