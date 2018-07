Danno manforte all'amico arrestato per spaccio e spintonano i poliziotti

Hanno cercato di dare manforte a un loro amico che in quel momento veniva controllato dai poliziotti ma hanno esagerato nei modi, cercando di ostacolare la procedura di controllo e verifica e spintonando gli agenti. Così, alla fine, anche loro sono stati arrestati. E' successo nella zona dell'Arco della Pace nella notte tra sabato e domenica, intorno all'una.

Tutto è iniziato quando gli agenti della volante hanno deciso di controllare due ragazzi con un atteggiamento sospetto. Uno di loro si è subito dato alla fuga ed è scomparso, l'altro è stato bloccato ma nel frattempo ha tentato di disfarsi di un pacchettino che conteneva sei grammi di marijuana.

Mentre i poliziotti lo controllavano, da un bar vicino sono arrivati tre amici del fermato, che avevano visto la scena e sono arrivati ad aiutare il loro conoscente. Ne è nato un parapiglia finché non sono arrivati i rinforzi con altre volanti. A quel punto tutti e quattro sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: si tratta di due 19enni, un 20enne e un 23enne residenti nel quartiere di Quarto Oggiaro. Uno dei due 19enni è stato arrestato anche per spaccio di droga: a casa sua gli agenti hanno trovato 40 grammi di hashish.