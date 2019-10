Paura in centro a Milano: il controsoffitto della macelleria Panzeri crolla addosso ai clienti

Un attimo prima qualche scricchiolio, immediatamente dopo il crollo. È successo tutto all'improvviso mentre i clienti stavano facendo la spesa. È crollato addosso agli acquirenti il controsoffitto della della macelleria Panzeri di Piazza del Carmine a Milano, pieno centro storico, e il bilancio è di quattro feriti, oltre a danni importanti al negozio. È successo nella mattinata di mercoledì 23 ottobre a Milano.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La struttura centrale del controsoffitto ha ceduto completamente portando con sé la ventola e il lucernario, solo il condizionatore è rimasto attaccato al soffitto.

I clienti feriti sono due donne di 42 e 71 anni e due uomini di 54 e 67 anni, soccorsi dai sanitari del 118 sono stati accompagnati al pronto soccorso del Policlinico e Fatebenefratelli in codice giallo e verde. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Fortunatamente si sono abbassati nel tentativo di non essere colpiti dai calcinacci e il bancone ha fermato parte della struttura.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale dei vigli del fuoco e i carabinieri. Ancora ignote le cause che hanno portato al crollo, sul caso sono in corso accertamenti.