Milano, crolla il controsoffitto negli uffici del comune di via Larga, scattano le ispezioni

Crollo negli uffici del comune di Milano. Due elementi del controsoffitto della palazzina di via Larga, struttura che ospita anche l'anagrafe, hanno ceduto e sono crollati al suolo nella mattinata di martedì 24 settembre.

Il crollo, come precisato da Palazzo Marino a MilanoToday, si è verificato in un corridoio al quarto piano dove si trovano gli uffici di Casa e Demanio, è avvenuto all'alba e non ha causato nessun ferito.

L'area è stata delimitata e messa in sicurezza, i tecnici sono al lavoro per capire le cause che hanno portato al cedimento.

Controsoffitto crollato nella scuola di via Appennini

A luglio si era verificato un incidente simile: un controsoffitto della scuola di via Appennini (appena ristrutturata) aveva ceduto ed era crollato al suolo. Anche in quel caso non si erano registrati feriti, fortunatamente.