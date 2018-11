Condannato ai domiciliari, pizzicato in una nota discoteca di Milano: arrestato

Stava scontando una pena agli arresti domiciliari per alcuni reati di furto. Non poteva uscire da casa, ma a metà settembre era stato sorpreso in discoteca, all'Old Fashion. Risultato? Le manette e il carcere. È successo nella giornata di mercoledì 31 ottobre, nei guai un italiano di 35 anni che vive nel quartiere Comasina di Milano. La notizia è stata resa nota dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

A pizzicare il giovane all'interno del locale erano stati gli agenti della questura che successivamente avevano segnalato il fatto ai carabinieri della stazione di Affori a cui era stata affidata la custodia. Gli investigatori hanno quindi acquisito le immagini dell'impianto di video sorveglianza del locale. Immagini che lo hanno inchiodato. E per lui si sono aperte le porte del carcere.