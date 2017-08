Turista cade sulla terrazza del Duomo: intervengono i vigili del fuoco

Una turista di 67 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di Ferragosto in Duomo, sulla terrazza.

Inizialmente le sue condizioni non destavano preoccupazione, poi si è reso necessario l'invio di due ambulanze che hanno cercato di stabilizzarla sul posto.

La donna è caduta - per cause ancora da accertare - provocandosi un trauma distorsivo. I vigili del fuoco sono stati allertati con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) per portarla a terra dove verrà condotta in ospedale per le cure del caso.

Nonostante lo choc, non si trova in pericolo di vita. Sono stati chiamati anche gli agenti della polizia locale.