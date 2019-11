Arriva in Duomo l'albero di Natale griffato Esselunga: niente abete, sarà di metallo

Sono iniziati i lavori per allestire l'albero di Natale in Piazza Duomo a Milano, quest'anno griffato dalla catena di supermercati Esselunga. Ma se fino al 2018 all'ombra della Cattedrale era arrivato un vero e proprio abete (qualche volta spelacchiato, ma poi subito rinvigorito con l'installazione di altri rami) quest'anno l'albero sarà interamente di metallo. Già, via le motoseghe e gli aghi di pino, largo a viti, bulloni e chiavi inglesi.

In pratica l'albero di natale 2019 sarà un grande cono illuminato da migliaia di luci. Una installazione che a Milano si è già vista, seppure in misura ridotta, in piazza Gae Aulenti, sempre firmata dal colosso dei supermercati.

"Milano super Christmas 2019. Esselunga ha scelto di regalare un segno che ravviverà il Natale dei milanesi", si legge sui cartelloni che cinturano il mini cantiere. E per realizzarlo e griffarlo il gruppo fondato da Bernardo Caprotti ha messo sul piatto quasi un milione, 975mila euro, per la precisione.